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CLARA MOSCHINI

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Borgosesia, il cda approva l'opa di Alba

Giudicato congruo il corrispettivo a 0,7 euro per azione, titolo destinato al delisting

In riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Alba S.r.l. sulle azioni ordinarie di Borgosesia (leggi notizia EFA News), il consiglio di amministrazione dell'immobiliare impegnata anche nel settore hospitality, ha approvato il comunicato dell’emittente che contiene la valutazione motivata del consiglio di amministrazione sull’offerta e sulla congruità dal punto di...

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EFA News - European Food Agency
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