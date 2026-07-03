Intesa Sanpaolo: 30 mln euro a sostegno di Despar Nord

Intesa Sanpaolo sostiene i piani di crescita di Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.), concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar nel Nordest, attraverso un finanziamento di 30 milioni di euro destinato a supportare lo sviluppo della rete commerciale, nuove assunzioni e investimenti orientati alla sostenibilità.

Il piano industriale di Despar Nord prevede l’apertura di nuovi punti vendita e la riqualificazione di quelli esistenti, con particolare attenzione all’efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle persone, considerate un elemento centrale della strategia di crescita dell’azienda. Nel corso del 2026, gli investimenti saranno indirizzati in particolare allo sviluppo della rete commerciale in Emilia-Romagna, mentre gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento interesseranno soprattutto Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, territori storicamente centrali per la presenza dell’insegna.

Un piano di sviluppo che contribuirà ad aumentare, qualificare e rendere sempre più sostenibile la rete vendita, migliorando ulteriormente gli standard di servizio, la qualità dell’offerta e l’esperienza d’acquisto a vantaggio della clientela. Parallelamente, Despar Nord continua a investire in modo concreto anche sul capitale umano, promuovendo nuova occupazione, percorsi di crescita professionale e un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e attento al benessere delle persone. Un impegno confermato anche dal conseguimento, nel 2025, della certificazione UNI/PdR 125:2022 per la promozione della parità di genere e, più recentemente, dalla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo aziendale, che rafforza ulteriormente le politiche di welfare, inclusione e tutela delle persone, testimoniando la volontà dell’azienda di creare valore sostenibile non solo sul piano economico e ambientale, ma anche sociale.

L’operazione è stata perfezionata dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese e rientra nella soluzione di finanziamento S-Loan Lavoro, lo strumento dedicato alle imprese che investono nella crescita occupazionale e nel welfare aziendale e per la quale, a livello nazionale, la banca ha destinato 10 miliardi di euro.

Questa soluzione prevede un meccanismo di premialità che riconosce condizioni agevolate per le aziende che favoriscono nuove assunzioni, con particolare attenzione a giovani e donne, e introducono iniziative di welfare integrative rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, con l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone, il potere d’acquisto e la conciliazione tra vita privata e lavoro.

“Questo finanziamento rappresenta un importante supporto al percorso di crescita che Despar Nord sta portando avanti nei territori in cui opera", dichiara Piercarlo Menotti, direttore Finanza e Tesoreria di Despar Nord. "Il nostro piano di investimenti guarda allo sviluppo di lungo periodo dell’azienda e punta a rafforzare ulteriormente la presenza dell’insegna attraverso una rete commerciale sempre più moderna, efficiente e sostenibile, capace di offrire un servizio di qualità sempre più elevata alla clientela. Allo stesso tempo, crediamo che ogni percorso di crescita debba generare valore condiviso: per questo continuiamo a investire nelle persone, nella creazione di nuova occupazione e nello sviluppo delle competenze, con l’obiettivo di costruire un’organizzazione solida, inclusiva e capace di contribuire concretamente alla crescita economica e sociale dei territori in cui siamo presenti”.

“Con questa operazione accompagniamo il percorso di crescita di Despar Nord, che coniuga nuova occupazione, sviluppo della rete commerciale e attenzione al benessere delle persone", afferma Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige Intesa Sanpaolo. "Abbiamo messo a disposizione una misura dedicata a queste finalità, il finanziamento S-Loan Lavoro che prevede una premialità per le imprese virtuose, oltre a soluzioni dedicate al welfare e alla protezione dei dipendenti. In quanto Banca dei Territori affianchiamo le imprese che investono nel capitale umano e adottano modelli di crescita sostenibili, capaci di creare valore per il territorio e le comunità”.