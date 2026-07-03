La Settimana di EFA News

Amadori: 2025 in crescita. Amadori chiude un 2025 in crescita: il fatturato di gruppo è pari a 1,8 miliardi di euro, l'ebitda é a 195 milioni di euro rispetto a 148,5 milioni del 2024, con un’incidenza sul fatturato che supera il 10%.

Coricelli, quasi 80 mln di litri di olio venduti. Pietro Coricelli, azienda olearia presente sul mercato italiano e estero con i brand Pietro Coricelli e Olio Cirio, chiude il 2025 con ricavi che sfiorano 400 milioni di euro. Significativa la crescita dei volumi a 78,7 milioni di litri di olio, in aumento del 25,3% rispetto al 2024

Ferrero, la sostenibilità prima di tutto. Ferrero, nell'anno dell’80° anniversario, pubblica la 17ma edizione del Report di sostenibilità, che posiziona al centro della strategia green “Ferrero Farming Values”, con 4 pilastri: ambiente, approvvigionamento, consumo responsabile e persone. "Continueremo a sostenere iniziative legate alla tutela delle risorse naturali" sottolinea il patron Giovanni Ferrero.

Orsero accelera in Nord America. Il Gruppo Orsero, azienda ligure leader europeo nell’importazione e distribuzione di frutta e verdura fresca, ha rilevato una partecipazione di minoranza nel Gruppo Trucco, uno dei principali distributori di prodotti ortofrutticoli freschi negli Stati Uniti.

Barilla, 650 mila analisi per un food sano. Fino a 650mila analisi ogni anno su materie prime e imballaggi, più di una al minuto, ogni giorno, lungo tutta la filiera: sono i numeri che stanno dietro ai prodotti Barilla e che raccontano come la sicurezza alimentare non nasca in stabilimento, ma già nei campi e nella scelta delle materie prime. Una rete di agricoltori partner che trova nello stabilimento di Rubbiano uno dei suoi principali punti di riferimento.

La Doria acquisisce 100% di Solana. La Doria ha acquisito il 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola e, indirettamente, delle controllate Suncan e Desco. Il Gruppo Solana è specializzato nella trasformazione del pomodoro, che rappresenta circa il 91% dei ricavi.

Cvc Capital Partners rileva Irca. Cvc Capital Partners ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione da Advent di Irca, produttore globale di ingredienti e cioccolato per l’industria alimentare, il food service e i canali artigianali. Irca fornisce i mercati della pasticceria, della panificazione, del cioccolato e del gelato: ha 19 stabilimenti e raggiunge clienti in più di 100 Paesi.

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