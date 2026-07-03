Loacker a tutto biogas

Loacker ha concluso un accordo settennale con BioEnergie San Lorenzo per la fornitura di biogas. L'energia acquistata andrà a fornire lo stabilimento Dolomites Milk di Vandoies, un impianto scaturito dalla cooperazione tra Loaker e Brimi, che lavora latte e siero di latte per trasformarli in ingredienti per le ricette Loacker.

L'intesa prevede la fornitura per sette anni di 21.000 MWh annui di biometano, che andrà a coprire il 70% del fabbisogno di gas dello stabilimento. Un'operazione inclusa nel percorso di sostenibilità di Loacker, il cui punto di partenza è la Relazione d'Impatto 2026 e che valorizza la tutela ambientale e la responsabilità di filiera. In qualità di Società Benefit, Loacker sta perseguendo la riduzione dei combustibili fossili nei propri siti produttivi e delle emissioni lungo la catena di fornitura.

"Questo accordo pluriennale per la fornitura di biometano rappresenta una scelta strategica per rafforzare la resilienza energetica della nostra filiera, accelerare il percorso di riduzione delle emissioni legate al consumo energetico e dare impulso a un modello concreto di economia circolare", dichiara Wanda Hager, Managing Director Agriculture & Procurement Loacker Spa/AG. "Integrando una quota significativa di gas rinnovabile nella nostra base di approvvigionamento, tuteliamo la continuità operativa, riduciamo l’esposizione alla volatilità dei mercati e allineiamo in modo misurabile i nostri obiettivi Esg con la crescita del business".