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Sphere Italia: Janluca De Waijer nuovo amministratore delegato
Obiettivo del gruppo è rafforzare la propria competitività attraverso una strategia di sviluppo sostenibile
Janluca De Waijer è il nuovo amministratore delegato di Sphere Italia, la holding che riunisce e coordina le società italiane di Sphere Group, società francese della distribuzione al dettaglio di sacchi nettezza, sacchetti gelo, sacchetti ortofrutta, shopper e sacchi composti da materiale compostabile, rotoli d’alluminio, pellicole, carta-forno, e vaschette in alluminio. Entrato nel gruppo il 1° m...
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EFA News - European Food Agency
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