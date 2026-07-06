Sphere Italia: Janluca De Waijer nuovo amministratore delegato

Janluca De Waijer è il nuovo amministratore delegato di Sphere Italia, la holding che riunisce e coordina le società italiane di Sphere Group, società francese della distribuzione al dettaglio di sacchi nettezza, sacchetti gelo, sacchetti ortofrutta, shopper e sacchi composti da materiale compostabile, rotoli d’alluminio, pellicole, carta-forno, e vaschette in alluminio. Entrato nel gruppo il 1° m...