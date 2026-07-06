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Carlsberg-Sapporo: nuova joint venture euro-asiatica
L'azienda danese deterrà il 75% e il pieno controllo operativo dei mercati
Carlsberg Group ha siglato un accordo con Sapporo Breweries, dando vita a una nuova joint venture che opererà nel Sud-est asiatico e a Hong Kong, e a una partnership nel Regno Unito. La joint venture si basa sulla consolidata collaborazione tra Carlsberg e Sapporo, che dal 2024 collaborano per la vendita della birra Sapporo Premium in Malesia, Hong Kong e Singapore.L'accordo includerà le attività di...
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EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency