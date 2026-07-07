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CLARA MOSCHINI

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Centro Carni Tann (Despar) accelera sul "senza conservanti"

Stabilimento produttivo di Monselice (PD) rafforza la propria strategia di integrazione della filiera

In un mercato in cui i consumatori sono sempre più attenti all'origine delle materie prime, alla trasparenza della filiera e alla qualità degli alimenti che portano in tavola, Despar Nord continua a investire in uno dei propri asset strategici più distintivi: il Centro Carni Tann di Monselice (PD), polo produttivo che rappresenta un modello di integrazione verticale capace di unire produzione, innovazione e distribuzione.

La scelta di dotarsi di un centro produttivo proprietario, avviata già nel 1997 e progressivamente sviluppata fino all'attuale stabilimento di Monselice, consente oggi a Despar Nord di presidiare direttamente l'intera filiera delle carni e dei salumi, garantendo elevati standard qualitativi, completa tracciabilità delle produzioni e una costante capacità di innovazione.

Con oltre 170 collaboratori, 26 linee produttive – sei delle quali introdotte recentemente con tecnologie di ultima generazione – e una capacità produttiva superiore alle 16.000 tonnellate di carne all'anno, il Centro Carni Tann rappresenta oggi un punto di riferimento per la produzione di carne, preparazioni gastronomiche e salumi destinati ai punti vendita Despar, Eurospar e Interspar. Un sito altamente specializzato, certificato secondo i principali standard internazionali in materia di qualità e sicurezza alimentare, che lavora centinaia di referenze garantendo controlli costanti lungo tutto il processo produttivo.

L'integrazione tra il centro produttivo e la rete vendita rappresenta uno dei principali elementi distintivi del modello Despar Nord. Il dialogo continuo con i punti vendita permette infatti di intercettare rapidamente le evoluzioni dei consumi e trasformarle in nuove opportunità di sviluppo, grazie anche alla presenza di un reparto interno di Ricerca e Sviluppo, che segue direttamente tutte le fasi di progettazione dei nuovi prodotti.

È proprio da questa capacità di innovazione che nasce il nuovo progetto "Senza Conservanti", la nuova selezione di salumi e affettati a marchio Despar Premium prodotta interamente presso il Centro Carni Tann.

Le prime referenze disponibili sono il prosciutto cotto nazionale senza conservanti e il petto di tacchino arrosto senza conservanti, cui seguiranno nei prossimi mesi ulteriori referenze. Un progetto che rappresenta molto più di un semplice ampliamento dell'assortimento: è la concreta evoluzione di un percorso orientato a offrire prodotti capaci di rispondere in maniera sempre più tempestiva e completa alle nuove esigenze dei consumatori, senza rinunciare agli elevati standard qualitativi che contraddistinguono l’insegna.

La nuova selezione si caratterizza per alcuni elementi distintivi ben precisi: carne 100% italiana, assenza di nitriti e nitrati aggiunti, con una lista ingredienti essenziale e rigorosi controlli qualitativi in ogni fase della produzione.

Fondamentale è anche il modello di approvvigionamento sviluppato da Despar Nord, basato su accordi diretti con macelli italiani di medie e piccole dimensioni. Una scelta che consente di accorciare la filiera, eliminare passaggi intermedi, rafforzare la tracciabilità e costruire relazioni di partnership durature con i fornitori, condividendo standard qualitativi elevati lungo tutto il processo produttivo.

"Il mercato delle carni lavorate è sempre più orientato verso qualità, trasparenza e salute. Le nuove linee di prodotto puntano a intercettare un consumatore evoluto e consapevole. Il tema del 'senza conservanti' è diventato centrale negli ultimi anni e ha inevitabilmente influenzato il comportamento d'acquisto, non solo in Italia ma in tutta Europa", commenta Martin Niederkofler, direttore del Centro Carni Tann.

Il risultato è un prodotto che nasce da un'importante attività di ricerca e sperimentazione interna. L'eliminazione di nitriti e nitrati senza compromettere sicurezza alimentare, shelf life e caratteristiche organolettiche ha richiesto infatti un intenso lavoro di sviluppo che ha coinvolto ogni fase del processo: dalla selezione delle materie prime allo studio delle lavorazioni, fino all'ottimizzazione del confezionamento.

"La gestione interna della Ricerca e Sviluppo ci consente di controllare direttamente l'intero processo di innovazione, riducendo i tempi di sviluppo e aumentando la capacità di sperimentazione. Per i salumi e gli affettati senza conservanti questo approccio è stato determinante: ci ha permesso di coniugare sicurezza, qualità e naturalità, mantenendo gli elevati standard che contraddistinguono il Centro Carni Tann", prosegue il direttore Niederkofler.

La capacità di integrare produzione, ricerca e distribuzione permette inoltre di migliorare l'efficienza dell'intera filiera, riducendo il numero degli intermediari, ottimizzando la logistica e contenendo gli impatti ambientali. Un modello che genera valore sia per l'azienda sia per il consumatore finale, attraverso prodotti di qualità elevata, trasparenti e sempre più accessibili.

Il progetto "Senza Conservanti" rappresenta soltanto il primo passo di un percorso più ampio. L'obiettivo di Despar Nord è infatti estendere progressivamente questo approccio a un numero crescente di referenze della propria salumeria, confermando il Centro Carni Tann come uno dei principali motori di innovazione dell'azienda e un esempio concreto di come il controllo diretto della filiera possa trasformarsi in un vantaggio competitivo, capace di generare qualità, sicurezza e fiducia per i clienti.

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