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VéGé, gli ipermercati tirano ancora
Le performance dei 93 store spingono i conti 2025 del gruppo
L'assemblea dei soci di Gruppo VéGé, tenutasi a Roma alla presenza di tutte le Imprese Socie del Gruppo, ha approvato il bilancio 2025, registrando un incremento del fatturato del 6,5%, che raggiunge i 16,28 miliardi di euro.Le proiezioni per l’anno in corso, sulla scorta dell’andamento del primo semestre, puntano al superamento a fine 2026 dei 17 miliardi di euro, con un incremento del 5,1%. Tra g...
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EFA News - European Food Agency
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