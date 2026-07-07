Alimentazione e farmaci GPL-1: per dimagrire?

Nell’arco di meno di un decennio, le terapie della classe GLP-1, sviluppate per il diabete di tipo 2, sono diventate un fenomeno globale per la gestione del peso. In particolare in Italia il consumo cresce velocemente: nel 2024, l’utilizzo della sola semaglutide è salito a quasi il 60% in più secondo il Rapporto OsMed dell’AIFA.Le persone con diabete di tipo 2 e con obesità traggono beneficio da quest...