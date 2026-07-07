Velier inaugura a Genova il suo primo locale

Velier, distributore genovese di liquori premium a cominciare dal rum, ha inaugurato il suo primo locale pubblico. Lo ha fatto in un luogo non casuale, ossia Casa Genoa, di cui la società del patron di Velier Luca Gargano è socia in quest'avventura imprenditoriale. Ma soprattutto lo ha fatto in un luogo iconico, ossia Piazza Banchi laddove sarebbe nata la prima banca della storia, in pieno centro storico.

Un "locale" da 200 metri quadri all'interno del nuovo store del Genova che dal 16 luglio accoglierà i clienti dalle 11 del mattino a sera inoltrata, pronto per degustare caffè pranzi e, soprattutto cocktail.

A spiegare la filosofia e l'approccio di questo "luogo d'incontro", primo in Italia a coniugare o passione sportiva e mixology è Luca Gargano, presidente di Velier e, in questo caso, soprattutto tifosissimo del Genoa.

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