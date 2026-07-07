Fertilizzanti: Parlamento UE approva aiuti ad agricoltori

Il Parlamento Europeo ha adottato un pacchetto di misure volte ad attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dei fertilizzanti sugli agricoltori dell'Unione Europea. Gli eurodeputati hanno deciso di accelerare l'iter di attuazione delle modifiche alla Politica agricola comune (Pac) dell'UE, proposte dalla Commissione, per garantire che gli agricoltori ricevano gli aiuti necessari per acquistare i fertilizzanti per la prossima stagione agricola.

Per prevenire un calo della produzione o della qualità dei prodotti alimentari e un aumento dei prezzi per i consumatori, gli agricoltori potranno ricevere un sostegno di liquidità fino all'80% dei costi aggiuntivi sostenuti per i fertilizzanti. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di aumentare gli anticipi sui pagamenti diretti dal 70% al 75% e di erogarli direttamente agli agricoltori interessati, non appena ne faranno richiesta (e non solo dopo il 16 ottobre, come previsto dalle norme attuali). Gli Stati membri avranno anche maggiore flessibilità nell'adeguare i propri bilanci per i pagamenti diretti per il prossimo anno.

Le norme proposte dalla Commissione sono state adottate con 576 voti favorevoli, 62 contrari e 15 astensioni. Il testo deve ora essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea prima di poter entrare in vigore il giorno successivo.

I prezzi dei fertilizzanti hanno un impatto diretto sulla produzione alimentare, poiché i fertilizzanti rappresentano fino al 16% dei costi di produzione per gli agricoltori. L'UE dipende dalle importazioni per il 30% dei fertilizzanti a base di azoto e per il 70% dei fertilizzanti fosfatici utilizzati nella produzione agricola. La produzione di fertilizzanti nell'UE, invece, si basa sul gas naturale. Sia i prezzi dei fertilizzanti che i prezzi dell'energia sono in aumento a causa dei recenti eventi geopolitici, come la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e, più recentemente, la situazione in Medio Oriente, e in particolare la chiusura dello Stretto di Hormuz.