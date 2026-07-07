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Xylella fastidiosa, convegno a Roma
Istituzioni, imprese ed enti di ricerca per un aggiornamento qualificato
La Xylella fastidiosa ha rappresentato una piaga per il settore olivicolo pugliese. Tuttavia, è la prova che progetti di ricerca e sviluppo mirati possono trasformare un’emergenza fitosanitaria in un’opportunità di rinnovamento. Per fare il punto sulla situazione, Confagricoltura ha promosso e ospitato il convegno dal titolo “Xylella fastidiosa. Resilienza, ricerca e innovazione in agricoltura”, patrocina...
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EFA News - European Food Agency
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