Unicredit e Fai rinnovano la partnership per l'ambiente

UniCredit ha rinnovato il proprio sostegno al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, fondazione senza scopo di lucro dedicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale italiano. Forte della sua proficua collaborazione con il FAI, nel 2026 UniCredit promuoverà progetti di protezione ambientale, adattamento climatico e conservazione della biodiversità in alcuni B...