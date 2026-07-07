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Unicredit e Fai rinnovano la partnership per l'ambiente
Sostegno a iniziative in materia di clima, biodiversità e sostenibilità
UniCredit ha rinnovato il proprio sostegno al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, fondazione senza scopo di lucro dedicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale italiano. Forte della sua proficua collaborazione con il FAI, nel 2026 UniCredit promuoverà progetti di protezione ambientale, adattamento climatico e conservazione della biodiversità in alcuni B...
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EFA News - European Food Agency
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