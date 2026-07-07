Sogemi: completati investimenti da 17 mln euro finanziati da Pnrr

Sogemi, società partecipata dal Comune di Milano proprietaria e gestore del Mercato Alimentare Milano e dei Mercati di quartiere, annuncia di aver completato gli interventi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).I fondi messi a disposizione dal Masaf col Decreto ministeriale 5 agosto 2022 da 150 milioni per lo sviluppo della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, h...