Reputazione manager Food & Retail: Scocchia e Ferrero al top
Crescono le quotazioni di Maura Latini (Coop), Guido Barilla (Barilla) e Denis Amadori (Amadori)
La classifica dei manager Food & Retail con la migliore reputazione vede la conferma al vertice di Cristina Scocchia. Anche a giugno 2026, l'amministratore delegato illycaffè si ritrova al primo posto della Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente di Reputation Manager SpA, con 69,81 punti, sia pure in lieve calo (-2,6%) sulla precedente rilevazione.
Al secondo posto, troviamo un'altra conferma: Giovanni Ferrero, presidente esecutivo di Ferrero, totalizza uno score dl 55,52, anch'egli in calo (-4,72%). A seguire, al terzo posto, si classifica Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, a 49,95 punti, in crescita dell'1,73%. Al quarto posto si piazza Francesco Mutti, presidente e amministratore delegato di Mutti, che perde una posizione e scende a 49,59 punti (-1,67%). In ascesa il presidente uscente di Coop Italia Maura Latini, che si piazza al quinto posto con 48,89 punti (+48,89).
Tra gli altri nomi eccellenti della Top Ten, si segnalano l'ascesa di Guido Barilla (Barilla) al settimo posto con 40,17 punti (+0,61%) e la discesa di Marco Travaglia, amministratore delegato di Nestlé Italia, con 39,47 punti (-1,28%). Chiude la classifica, al 14° posto, Denis Amadori (Amadori), a 33,08 punti e in ascesa (+1,14%).
EFA News - European Food Agency