Top manager reputation/2. In testa Carlo Messina
L'ad di Intesa Sanpaolo scavalca tutti
Irrompe con un’azione a sorpresa Intesa Sanpaolo che lancia l’Opas da 30,6 miliardi su MPS, ridefinendo il campo di gioco. E cosí l’ad Carlo Messina con 93.65 punti vola in testa alla Top Manager Reputation: tutto il mondo economico ne parla e lui riceve il plauso della comunità internazionale. I contenuti aumentano del 120% rispetto al mese precedente.
Sale di due posizioni attestandosi al secondo posto Pier Silvio Berlusconi (91.02). Nel mese della commemorazione del padre Silvio fondatore di Mediaset, la FAZ lo promuove tra “i manager italiani che stanno conquistando la Germania”.
Sul fronte bancario invece il governo tedesco non cede su Commerzbank: Andrea Orcel (90.86) non arresta comunque la sua avanzata e sale a una quota potenziale superiore al 50% del capitale. L’ad di Unicredit è stabile sul terzo gradino del podio.
Quarto Claudio Descalzi (87.71), ad di Eni che lancia con Petronas la jv Searah, dando vita alla principale società energetica integrata indipendente del Sud-Est asiatico. Stabile al quinto l’AD di Enel Flavio Cattaneo (80.08) che torna sull’importanza delle rinnovabili e consolida il titolo a Piazza Affari.
Al sesto posto sale di un gradino Renato Mazzoncini (79.70), ad di A2A che presenta il bilancio di sostenibilità a Bergamo come best in class in Lombardia. Settimo Matteo Del Fante (76.89) ad di Poste, mentre Urbano Cairo (76.67) rimane stabile all’ottavo.
Al nono sale di tre gradini il ceo di Kering Luca de Meo (73.11), che porta a casa l’accordo tra Gucci e Alpine, incontra il ministro Adolfo Urso (Mimit) a Parigi per consolidare la filiera industriale e interviene al Forum Masseria 2026.
Stabile al decimo Alessandro Benetton (71.64), seguito da Pietro Labriola (70.88). Crescono di un posto l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero dodicesimo con 70.85 punti e, al tredicesimo posto, l’ad di Acea Fabrizio Palermo (70.13).
Balzo di cinque al quattordicesimo per Marina Berlusconi (70.00), che secondo un sondaggio raccoglierebbe il gradimento di oltre il 50% degli elettori di centrodestra. Sale di tre al quindicesimo l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme (69.92), seguito da Luca Dal Fabbro di Iren (69.89), Cristina Scocchia guida di Illycaffé (69.81) e Gian Maria Mossa ad di banca Generali (69.64).
Entrano in top 20 Giuseppe Castagna (65.82) ad di Banco BPM che sale di due e Pietro Salini (64.19) di Webuild che sale di tre. In Top 100 in crescita: Dario Scannapieco ad di Cassa depositi e prestiti (21°, +10 posizioni); Marcello Cattani ad di Sanofi (25°,+4); Luca Cordero di Montezemolo ad di Italo (28°,+10); Joerg Eberhart ad di Ita Airways (30°,+6).
In forte ascesa Carlo Cimbri (43°,+16) con Unipol alleata di Intesa alla conquista di MPS; Diego Nepi Molineris di Sport e Salute (56°,+9); Fabrizio Di Amato ad di maire (72°,+4); Maurizio Tamagnini ad di Fai (74°,+16).
EFA News - European Food Agency