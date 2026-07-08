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Negozi H24: 81% ordinanze comunali restrittive è bocciato dai Tar
I punti vendita automatici garantirebbero una continuità di servizio
Mentre in Italia continuano a chiudere migliaia di negozi di prossimità, i punti vendita automatici H24 stanno assumendo un ruolo sempre più importante per garantire servizi e accessibilità ai cittadini. Una funzione che, secondo Confida Associazione Italiana Distribuzione Automatica, appare ancor più evidente nei piccoli centri e nelle aree più periferiche dove la progressiva riduzione delle atti...
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EFA News - European Food Agency
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