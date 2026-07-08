Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Zootecnia/2. Assalzoo: "Europa cambia passo, anche Italia costruisca strategia"
Zanin (presidente) "Urgono allevatori competitivi per un'Europa più autonoma e resiliente"
Assalzoo accoglie con favore la nuova Strategia europea per il settore zootecnico, adottata dalla Commissione europea, che riconosce il ruolo strategico degli allevamenti per la sicurezza alimentare, la resilienza economica dell'Unione e lo sviluppo delle comunità rurali (leggo notizia EFA News).Per l'associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici si tratta di un cambio di impostazione...
lml - 61590
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency