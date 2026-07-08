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Riso, è crisi
Il mercato registra una forte contrazione e le quotazioni alla produzione scendono
Se la crisi del riso si protrae, il rischio è che gli agricoltori siano costretti ad abbandonare la coltura per dedicarsi ad altre più remunerative. Per l’Italia, primo produttore europeo di riso, ricorda Confagricoltura, significherebbe non solo perdere la leadership della produzione europea, ma compromettere in modo irreparabile un settore economico con una forte tradizione storica, profonde rad...
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EFA News - European Food Agency
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