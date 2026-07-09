Molini Pivetti: la festa del grano celebra un decennio di filiera

Molini Pivetti ha aperto le porte della propria sede di Renazzo (FE) per l'Agrifest 2026, la festa che ogni anno chiude la campagna grano e che quest'anno ha assunto un significato speciale: i dieci anni di Campi Protetti Pivetti, la filiera certificata che rappresenta il fiore all'occhiello del territorio.L’appuntamento si è tenuto il 7 luglio scorso con oltre 60 agricoltori che vi hanno preso pa...