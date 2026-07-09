Fondazione Cariverona, bando per agricoltura sostenibile

E' stato emanato il nuovo bando “Nutrire il cambiamento - Agricoltura sostenibile e rigenerazione locale”, promosso da Fondazione Cariverona con una dotazione di 2,5 milioni di euro. L’iniziativa sostiene progetti capaci di rafforzare il legame tra agricoltura, comunità e territorio, trasformando spazi abbandonati, terreni sottoutilizzati e aree fragili in occasioni concrete di sviluppo, inclusione e nuova attrattività.

"Recuperare un terreno abbandonato, dare spazio a un giovane che vuole fare impresa agricola, valorizzare una coltura locale significa creare condizioni perché le persone restino, tornino, investano. Non cerchiamo iniziative isolate, ma progetti con una visione chiara, capaci di tenere insieme ambiente, economia, comunità e formazione”, sottolinea Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona.

Il bando nasce in un momento in cui il consumo di suolo, la perdita di varietà agricole locali e lo svuotamento delle aree più fragili non possono essere letti come fenomeni separati. Sono segnali di uno stesso indebolimento: quello del rapporto tra comunità e terra, tra produzione di cibo e cura dei territori, tra radici locali e possibilità di costruire futuro. Per questo la Fondazione sceglie di sostenere iniziative di sistema, riferite a specie e varietà agricole locali e tradizionali, e fondate su alleanze solide, capaci di produrre effetti anche dopo la conclusione del finanziamento.

La prima linea di intervento riguarda agricoltura urbana, periurbana e cittadinanza attiva. Saranno sostenuti progetti finalizzati alla riattivazione di spazi e terreni oggi abbandonati, sottoutilizzati o non adeguatamente valorizzati nelle città e nelle aree di prossimità. L’obiettivo è farli tornare luoghi vivi: non solo aree verdi, ma spazi produttivi, educativi e comunitari, dove pratiche di agricoltura sostenibile, colture locali, partecipazione dei cittadini e percorsi rivolti alle giovani generazioni possano rafforzarsi a vicenda. Per questa linea il contributo richiedibile va da 80mila a 150mila euro, con un cofinanziamento minimo pari al 20% del costo totale del progetto.

La seconda linea guarda invece alle aree interne e marginali, dove l’agricoltura può diventare un presidio contro lo spopolamento e una strada concreta per creare lavoro. Saranno sostenuti progetti pilota multi-attore dedicati all’imprenditoria agricola giovanile under 40, attraverso percorsi di formazione, accompagnamento, tutoraggio e affiancamento. In questo caso non è richiesto cofinanziamento e il contributo potrà arrivare fino a 50mila euro.

I progetti potranno avere una durata massima di 24 mesi ed essere presentati da enti pubblici e soggetti no profit con sede legale o operativa nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona, in partnership coerenti con gli obiettivi della linea scelta. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso l’Area Riservata del sito di Fondazione Cariverona, utilizzando il Modulo Rol corrispondente alla linea di intervento prescelta, entro le ore 13.00 di venerdì 25 settembre 2026.