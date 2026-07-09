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Mirco Zanotti confermato presidente Apofruit
Maretti (Legacoop agro): "Rinnovamento nella qualità"
"Legacoop Agroalimentare si congratula con Mirco Zanotti, confermato presidente di Apofruit Italia dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa, riunitosi in questi giorni per l'avvio del nuovo mandato". Il messaggio arriva direttamente dal presidente di Legacoop Agroalimentare Cristian Maretti che sottolinea come il nuovo Consiglio di Amministrazione di Apofruit, composto da 28 membri, registri "...
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EFA News - European Food Agency
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