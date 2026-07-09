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KoRo: fatturato oltre i 250 mln euro nel 2025
Gruppo berlinese si espande in Italia, dove è presente in 2500 punti vendita
KoRo chiude l’anno finanziario 2025 in Italia con un fatturato di 252 milioni di euro, registrando una crescita del 44% rispetto all’anno precedente. Il brand berlinese punta a intercettare i bisogni reali dei consumatori e trasformare rapidamente insight e feedback in prodotti di qualità, accessibili e rilevanti per la vita quotidiana.“A differenza della maggior parte degli operatori Fmcg [beni di lar...
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EFA News - European Food Agency
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