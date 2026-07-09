La sfida epocale del vino italiano
Intervista con Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione Italiana Vini
L'annuale assemblea nazionale dell'Unione Italiana Vini (vedi articolo EFA News) ci ha riportato dei dati non proprio incoraggianti: resta negativo l'export di vino italiano nel mondo -8.3% del valore nel primo trimestre del 2026 e l'attesa ripresa della domanda americana tarda ad arrivare complici i dazi, la svalutazione del dollaro e soprattutto il calo dei consumi di vino d'oltreoceano.
Intanto si aprono nuove frontiere con accordi con India, Messico, Australia e soprattutto il Mercosur, cioè l'accordo tra l'Europa e il Sud America.
Ai nostri microfoni Lamberto Frescobaldi, Presidente UIV.
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EFA News - European Food Agency
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