La sfida epocale del vino italiano

L'annuale assemblea nazionale dell'Unione Italiana Vini (vedi articolo EFA News) ci ha riportato dei dati non proprio incoraggianti: resta negativo l'export di vino italiano nel mondo -8.3% del valore nel primo trimestre del 2026 e l'attesa ripresa della domanda americana tarda ad arrivare complici i dazi, la svalutazione del dollaro e soprattutto il calo dei consumi di vino d'oltreoceano.

Intanto si aprono nuove frontiere con accordi con India, Messico, Australia e soprattutto il Mercosur, cioè l'accordo tra l'Europa e il Sud America.

Ai nostri microfoni Lamberto Frescobaldi, Presidente UIV.

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