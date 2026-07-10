Birra: consumo in declino nell'UE ma crescono le analcoliche

La produzione e il consumo di birra proseguono il suo declino in Europa, sebbene il calo sia attutito dalla grande richiesta di varietà analcoliche. A certificarlo è l'ultimo rapporto European Beer Trends, secondo il quale nell'Unione Europea, la produzione di birra è diminuita del 2,9% e il consumo del 3,2% rispetto al 2024, a causa della persistente incertezza economica e della cautela dei consumatori. Dal 2019, la produzione è diminuita dell'8,6% e il consumo del 9,2%, a dimostrazione delle continue sfide che il settore birrario europeo si trova ad affrontare.

Tuttavia, i dati raccontano anche una storia di innovazione e resilienza. La tendenza più rilevante è la continua crescita della birra analcolica. Nel 2025 i volumi sono aumentati del 5,87% e dal 2020 sono cresciuti di oltre il 38%. Oggi, una birra su dodici consumata nell'Unione Europea è analcolica, a testimonianza del cambiamento delle preferenze dei consumatori, della crescente ricerca di moderazione e dei continui investimenti dei birrifici in innovazione, qualità e possibilità di scelta per i consumatori.

"La birra è molto più di ciò che si versa in un bicchiere. Unisce le persone e sostiene agricoltori, birrifici, attività del settore dell'ospitalità e comunità locali in tutta Europa. Anche in un contesto economico difficile, il nostro settore continua a innovare e a rispondere alle mutevoli aspettative dei consumatori. La continua crescita della birra analcolica dimostra come i birrifici si stiano evolvendo per offrire ai consumatori una scelta e opportunità di moderazione senza precedenti", ha dichiarato Julia Leferman, segretario generale di The Brewers of Europe.

Il rapporto evidenzia anche alcuni segnali incoraggianti per il settore dell'ospitalità in Europa. Dopo anni di declino nei consumi nel settore della ristorazione, la quota di birra consumata in pub, bar e ristoranti si è stabilizzata nuovamente nel 2025, sottolineando l'importante contributo della birra al settore dell'ospitalità e alla vita sociale europea.

Nonostante le difficoltà, la produzione di birra rimane uno dei principali settori agroalimentari europei. In tutta Europa operano circa 10.000 birrifici, che sostengono circa 2 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti e generano circa 52 miliardi di euro di valore aggiunto annuo grazie ai forti legami con l'agricoltura, l'industria manifatturiera, l'ospitalità e il turismo.