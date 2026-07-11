La Settimana di EFA News

Produttori di vino preoccupati. "Meglio una decisione sbagliata che nessuna decisione”. È questo il messaggio lanciato dal presidente di Unione italiana vini (Uiv) Lamberto Frescobaldi, durante l’annuale assemblea generale. “Dobbiamo tutelare un comparto che vale l’1,1% del Pil”, sottolinea Frescobaldi. Secondo l’analisi Uiv a maggio scorso gli stock in cantina hanno superato 53 milioni di ettolitri il 7,3% in più di stock rispetto a un anno fa.

Fiere: prende forma progetto hub in Africa. Le fiere italiane accelerano su digitale, innovazione e apertura ai mercati esteri. A evidenziarlo è la survey Aefi-Prometeia. Sul fronte dell'internazionalizzazione prende forma "Aefi for Africa". Il primo progetto presentato da Italian Exhibition Group (Ieg), propone la creazione di una piattaforma stabile di presenza nel continente africano attraverso partnership istituzionali e operative con soggetti locali.

Primo bar Velier a Genova. Velier, distributore genovese di liquori premium guidato da Luca Gargano, ha inaugurato il primo locale pubblico all'interno dello store di Casa Genoa, di cui Velier è socia in quest'avventura imprenditoriale. Il "locale" da 200 metri quadri dal 16 luglio accoglierà i clienti dalle 11 del mattino a sera inoltrata.

Nuova liquidità per Brazzale. Cassa Depositi e Prestiti e Cherry Bank hanno aperto un nuovo orizzonte nell’ambito della finanza alternativa strutturando, per la prima volta in Italia, un’innovativa operazione di cartolarizzazione del magazzino (“destocking”). Dieci milioni di euro sono andato a favore di Brazzale, la più antica impresa lattiero casearia italiana, attiva dal 1784.

Zootecnia, l'UE la vuole prospera. La Commissione europea ha adottato una strategia zootecnica, la prima nel suo genere, per garantire che il prezioso settore europeo rimanga "forte e resiliente a lungo". Assica e Salumitalia esprimono soddisfazione per la decisione della Commissione europea: "accoglie con favore" la decisione anche Unaitalia che rappresenta il settore avicolo italiano.

Coricelli, nuovo stabilimento a Spoleto. È stato inaugurato a Spoleto il nuovo stabilimento produttivo di Pietro Coricelli. L'investimento "strategico" segna una nuova fase di crescita della storica azienda olearia umbra che viaggia a tutto export: dei 389 milioni di euro di fatturato 2025, il 58% è generato dai mercati esteri.

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