Barcellona. Carne e motori, sono dolori

Ma tu, quanti chilometri fai con un pieno di controfiletto? E tu, quante alette di pollo consumi ogni 100 chilometri? Il paragone tra carne e automobili, ammesso che sia azzeccato, non regge. Almeno secondo Il Tribunale provinciale di Barcellona che ha riconosciuto l'illegittimità della pubblicità di un'azienda produttrice di finta carne veg, Heura Foods, che proponeva il paragone incriminato, finito sul banco degli imputati, prima ancora che su quello delle macellerie.

"Un hamburger di manzo inquina più della tua auto" è lo slogan che ha scatenato la bagarre finita in tribunale affissa in alcuni banner pubblicitari giganteschi, da 18x14 metri.. Lo slogan ha campeggiato fino a un paio di anni fa sui cartelloni pubblicitario di Heura Foods, azienda lanciata nel 2020 a Madrid da Foods for Tomorrow, startup creata nel 2017 a Barcellona: Heura (dal nome di una punta) è diventato in pochi anni un noto marchio di finta carne 100% vegetale a base di legumi.

Contro il banner pubblicitario si sono schierate le organizzazioni Interpoc (Organizzazione Interprofessionale dei Suini da Carne) e Provacuno (Organizzazione Interprofessionale Agroalimentare della Carne Bovina): sono loro ad avere citato in giudizio la startup barcellonese per "concorrenza sleale dovuta a pubblicità illegale" e per "dichiarazioni fuorvianti e denigratorie". Le associazioni dei produttori di suini e bovini, assistite dallo studio legale Gómez-Acebo & Pombo, hanno sostenuto in appello che il tribunale non aveva adeguatamente motivato la sua decisione nell'esaminare i requisiti per l'adozione delle misure cautelari richieste. In particolare, le associazioni hanno affermato che il tribunale non aveva accertato se le loro richieste fossero fondate e se il ritardo nella decisione comportasse un rischio di danno irreparabile. A loro avviso, la propaganda contro la carne fatta da Heura "oltrepassa ogni limite" e danneggia la loro attività in un momento di attacchi al consumo di carne.

Dopo un anno e mezzo di contenzioso, il Tribunale provinciale di Barcellona ha accolto le richieste delle organizzazioni, ordinando la cessazione della campagna, come riportato da cincodias.elpais.com, supplemento online del quitidiano spagnolo El Pais. La sentenza ha accertato l'illegittimità della pubblicità di Heur relativa alla "suddetta affermazione", ossia il paragone tra la carne e le automobili, in quanto "ingannevole e denigratoria" nei confronti dei prodotti a base di carne. Una pronuncia in qualche modo "storica", anche visto che il tribunale di Barcellona ha ribaltato la decisione del tribunale di primo grado, che aveva ritenuto "non necessario imporre misure cautelari".