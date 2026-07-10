"Fattore R" celebra il suo decennale

Fattore R - Romagna Economic Forum scalda i motori per un nuovo appuntamento insieme ai protagonisti della scena economica internazionale, nazionale e della Romagna. L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre con il ritorno a Rimini, al Teatro degli Atti, a conferma del carattere itinerante del Forum.

L’edizione è di quelle importanti, la numero dieci, per un evento capace nel corso di questa decade di coinvolgere qualcosa come quattor Premi Nobel (Daron Acemoğlu, Michael Spence, Joseph Stiglitz ed Eric Maskin), una ventina tra i massimi economisti di respiro internazionale, e raccontare oltre 200 storie di impresa della Romagna, dai grandi gruppi mondiali alle micro imprese intimamente legate al territorio. Tutto questo con un obiettivo ben preciso che ha caratterizzato il Forum in questi anni: essere momento di incontro per imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita della Romagna.

Confermata la squadra dei promotori di Fattore R che vede in primo piano Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera, Bper Banca, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna.

Già pronto il tema di questa edizione che volge lo sguardo alla Super Area Economica e Urbana della Romagna, il Turismo del futuro e gli aspetti innovativi per la crescita (Tecnologia, Ricerca, Start-up). A stimolare la riflessione sarà la presenza di Lorenzo Bini Smaghi, economista della Banca d’Italia (1983-1994), già membro del comitato esecutivo della Banca Centrale europea (2005-2011), collaboratore con numerosi istituti economici internazionali è autore di numerose pubblicazioni su Europa, moneta e governance finanziaria.

“Dieci anni sono un traguardo importante per un evento che volge lo sguardo al globale e lo intreccia nel contesto locale", afferma Lorenzo Tersi, consigliere di Cesena Fiera con delega a Fattore R. "Il Forum rappresenta un momento fondamentale di confronto per la Romagna, capace di fare sistema e disegnare il suo futuro insieme a tutti gli attori del sistema economico, istituzionale e sociale del territorio. Le sfide che abbiamo davanti – dalla competitività delle imprese alle infrastrutture, dall’innovazione alla sostenibilità, fino all’attrattività dei territori – richiedono risposte comuni e una visione condivisa di sviluppo che passa da una forte alleanza tra gli attori del territorio. Fattore R è il luogo in cui questa alleanza prende forma, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro della Romagna”.