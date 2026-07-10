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GS1 Italy: Francesco Avanzini nuovo presidente
Tra gli obiettivi del mandato, la transizione digitale, l'efficientamento logistico e l'AI
Francesco Avanzini è il nuovo presidente di GS1 Italy. Veronese, classe 1963, Avanzini è direttore generale di Conad dal 2023 e oggi ha assunto la guida dell'associazione che riunisce 42mila imprese, sviluppando standard globali per l'implementazione digitale e l'efficientamento dei processi.Nel ricevere l'incarico, Francesco Avanzini ha espresso "un forte senso di responsabilità verso la nostra bu...
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EFA News - European Food Agency
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