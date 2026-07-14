Nuovo ad per Human company

Human Company, gruppo italiano attivo nel settore dell’hospitality da oltre 40 anni e player di riferimento in Italia nel turismo open air, annuncia il rinnovo della governance del gruppo:. Il consiglio di amministrazione ha nominato Domenico Montano nuovo amministratore delegato della società. Il gruppo fiorentino vanta un’offerta turistica ampia e diversificata: undici strutture a marchio "hu opena...