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Unicredit, minibond da 5 milioni per le rinnovabili Union
L'operazione strutturata in 10 anni finanzia la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici
UniCredit struttura per Union S.p.A., società benefit attiva nelle energie rinnovabili, un nuovo minibond tokenizzato su blockchain pubblica, consolidando il percorso di innovazione nel mercato dei capitali attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali intrapreso lo scorso anno e il sostegno agli investimenti sostenibili delle imprese italiane. L’operazione, del valore di 5 milioni di euro e con una d...
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EFA News - European Food Agency
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