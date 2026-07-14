Gli Stati Uniti sono sotto attacco di... Montezuma

C'e poco da ridere. Anche se suscita una certa ilarità pensare che gli americani, in questo momento.storico, se la fanno addosso. E non metaforicamente. Perché succede che in oltre la metà degli Stati Usa è scoppiata un'epidemia gastrointestinale. Secondo i Cdc, i Centers for disease control and prevention, i principali istituti di sanità pubblica chiamati a proteggere la salute e la sicurezza alimentare pubblica, sono stati segnalati casi di infezione da un parassita che causa diarrea e altri problemi di salute: la diagnosi avviene solitamente tramite l'analisi di campioni di feci e il trattamento d'elezione consiste generalmente nella somministrazione di antibiotici.

In ben 31 Stati si registrano in questi giorni casi di ciclosporiasi che di fatto è un'infezione parassitaria stagionale estiva. Gli stati coinvolti sono: Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Carolina del Nord, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidentale e Wisconsin.

Di tutti questi, il Michigan è lo Stato in cui si registra l'aumento più rapido dei casi tanti che il Dipartimento della Salute ha comunicato ieri la presenza di 2.640 casi, di cui 44 hanno richiesto il ricovero ospedaliero: il dato segna un incremento rispetto a 1.251 casi registrati pochi giorni prima.

I CDC hanno riferito che, al 9 luglio, sono stati segnalati all'agenzia solo 843 casi in tutto il Paese, ma che sono a conoscenza di oltre 1.500 altri casi sospetti che richiedono ulteriori analisi per confermare che si tratti effettivamente di ciclosporiasi. I dati statali possono includere sia casi confermati che sospetti. I CDC, altre agenzie federali e i partner statali stanno lavorando per individuare la fonte o le fonti dell'epidemia, stanfo a quanto ha dichiarato l'agenzia di sanità pubblica.



In Michigan, dove come dicevamo i casi di infezione da parassita che causa diarrea superano quota 1.000, le autorità hanno dichiarato di non aver ancora individuato la causa della diffusione della Cyclospora, il parassita responsabile della ciclosporiasi. "Individuare queste epidemie gastrointestinali e la loro origine è estremamente difficile, proprio perché la diffusione è così capillare: l'epidemia si sta propagando ovunque", ha detto Peter Gulick, esperto di malattie infettive del Michigan in un'intervista al quotidiano online The Epoch Times.

I casi di ciclosporiasi si verificano spesso: in passato, le epidemie sono state causate dal consumo di prodotti ortofrutticoli crudi contaminati, come lattuga, lamponi e cipollotti. Le autorità del Michigan e di altre località raccomandano di lavarsi le mani prima e dopo aver preparato frutta e verdura. Sostengono, inoltre, che chiunque prepari prodotti ortofrutticoli crudi dovrebbe evitare di utilizzare lattuga in busta o mix di insalate pronte.

Per quanto riguarda i cespi di lattuga interi e altri prodotti come coriandolo e lamponi, consigliano di lavarli accuratamente, rimuovere eventuali parti ammaccate o danneggiate prima del consumo e prendere in considerazione la cottura (ad esempio per preparare confetture o piatti cucinati).

Il dottor Gulick ha consigliato a titolo precauzionale, per il momento, di non mangiare insalata: raccomanda inoltre a chi desidera continuare a consumare prodotti crudi di lavarli con aceto.