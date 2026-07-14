Heineken salvaguarda l'acqua nelle Murge

Attualmente l’Italia è tra i paesi che consumano maggior acqua in Europa e allo stesso tempo si trova in una situazione di grave stress idrico, peggiorato dal cambiamento climatico che ha ridotto la disponibilità di acqua di circa il 20%. In particolare, la Puglia è una delle regioni più colpite, in quanto il livello delle risorse idriche negli invasi è sceso al di sotto del 50% della media nell’ultimo decennio, causando un grado di severità idrica a valori elevati.

Per affrontare la questione della gestione sostenibile dell’acqua, Heineken Italia, insieme ad Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), ha avviato un progetto di protezione e resilienza della falda acquifera della Murgia, riserva importante di acqua dolce della regione.

Il progetto “Valore Acqua” ha origine a Massafra (TA), sede di uno dei quattro birrifici italiani del Gruppo, e ha l’obiettivo di contribuire concretamente alla rigenerazione delle risorse idriche sul territorio, riducendo lo stress della falda locale attraverso il recupero di infrastrutture esistenti e la realizzazione di un nuovo sistema di distribuzione delle acque superficiali destinato a supportare l’agricoltura locale.

Il progetto prevede la riattivazione di una vasca di accumulo da 10.000 metri cubi inutilizzata e che è alimentata da acque superficiali provenienti dal sistema collegato al fiume Bradano e alla diga di San Giuliano, in Basilicata. Con la realizzazione del piano, 318.000 metri cubi d’acqua verranno risparmiati ogni anno, in quanto non si attingerà più dal sottosuolo della falda della Murgia, ma si preleverà acqua già disponibile lasciata fino a ora inutilizzata.

Il progetto di resilienza idrica “Valore Acqua” si inserisce all’interno della strategia globale EverGreen 2030, il piano di crescita di lungo periodo del Gruppo e del programma di sostenibilità Brew a Better World, che definisce gli obiettivi ambientali e sociali di Heineken fino al 2030, con l’ambizione di raggiungere la carbon neutrality lungo l’intera catena del valore entro il 2040.

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