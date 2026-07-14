La salute degli italiani passa per il buon cibo
Campagna Amica per la Salute ha portato la prevenzione dentro gli ospedali
Quasi 100mila persone coinvolte nei 71 ospedali aderenti in tutte le regioni italiane, oltre mille aziende agricole, decine di istituzioni regionali e aziende sanitarie mobilitate insieme a medici, nutrizionisti e volontari per affermare un principio semplice: la prevenzione comincia a tavola. È il bilancio di "Campagna Amica per la Salute", l’iniziativa promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia per portare la prevenzione alimentare dentro gli ospedali.
Sull'evento, riportiamo il commento di Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia.
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EFA News - European Food Agency
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