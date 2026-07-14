La salute degli italiani passa per il buon cibo

Quasi 100mila persone coinvolte nei 71 ospedali aderenti in tutte le regioni italiane, oltre mille aziende agricole, decine di istituzioni regionali e aziende sanitarie mobilitate insieme a medici, nutrizionisti e volontari per affermare un principio semplice: la prevenzione comincia a tavola. È il bilancio di "Campagna Amica per la Salute", l’iniziativa promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia per portare la prevenzione alimentare dentro gli ospedali.

Sull'evento, riportiamo il commento di Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia.

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