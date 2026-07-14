Ecoturismo. Le nuove linee guida Ue

La Commissione europea ha pubblicato oggi (14 luglio) le nuove linee guida che illustrano come la rete europea di aree protette "Natura 2000" possa fungere da potente motore per il turismo sostenibile, tutelando al contempo gli habitat e le specie che è destinata a proteggere.Natura 2000 è al centro della politica dell'UE per la conservazione della natura e comprende oltre 27.000 siti distribuiti t...