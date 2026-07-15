Altasfera, prima apertura in Abruzzo

Altasfera compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita e arriva per la prima volta in Abruzzo con l’apertura del suo quindicesimo Cash & Carry nel Centro-Sud. Il nuovo punto vendita a San Salvo (CH), in via Libero Grassi 8, rappresenta una tappa significativa nel piano di sviluppo dell’insegna e consolida ulteriormente la presenza del marchio in un’area strategica per la ristorazione, l’ospitalità e il retail specializzato.

Con questa apertura, Altasfera punta a diventare un riferimento per gli operatori del settore Horeca e del food del territorio, mettendo a disposizione un assortimento ampio, servizi dedicati e un modello che unisce efficienza, valorizzazione delle filiere locali e vicinanza alle esigenze dei professionisti.

L’identità di Altasfera si fonda sulla valorizzazione dell’italianità, del territorio e delle filiere locali. Questo approccio prende forma in un’offerta che supera le 13.000 referenze complessive, pensata per rispondere in modo completo alle esigenze dei professionisti del settore. A conferma dell’attenzione verso il tessuto produttivo locale, il Cash & Carry coinvolge 70 fornitori del territorio e propone oltre 1000 prodotti a marchio Altasfera, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze regionali all’interno di un assortimento ampio, competitivo e orientato alla qualità.

La nuova struttura si estende su un’area di circa 4.000 metri quadrati e dispone di un parcheggio da 150 posti auto. All’interno, i professionisti del settore possono contare su una gamma completa di reparti, tra cui Ortofrutta, Pescheria, Macelleria, Surgelati, Prodotti Freschi, Grocery, oltre a una selezione dedicata ai comparti Enoteca e Beverage.Per supportare concretamente l’attività quotidiana delle imprese e dei professionisti Horeca, il punto vendita mette inoltre a disposizione una gamma di servizi dedicati, tra cui gli ordini web, la prenotazione e preparazione della merce, la consegna diretta ai punti di consumo e l’assistenza, con consulenza specialistica, da parte di personale esperto in ogni reparto.La nuova apertura avrà un impatto positivo anche sul fronte occupazionale: il punto vendita potrà contare su una squadra di 25 collaboratori, provenienti dal territorio, a conferma dell’attenzione di Altasfera verso la valorizzazione delle comunità locali e lo sviluppo dell’occupazione.

A partire dal 16 luglio fino al 1° agosto, il punto vendita ospiterà una serie di degustazioni in collaborazione con partner e fornitori, pensate per presentare ai professionisti dell’Horeca i nuovi assortimenti, con una selezione di prodotti di qualità e diverse referenze in promozione.

"L’apertura di Altasfera in Abruzzo rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo dell’insegna e consolida la nostra presenza nel Centro-Sud. Entrare in una nuova regione significa ampliare il presidio su un territorio dinamico, vicino alle esigenze dei professionisti dell’Horeca, e rafforzare un modello che mette insieme assortimento, servizio e attenzione alle filiere locali. Con questo nuovo Cash & Carry vogliamo offrire un supporto concreto agli operatori del settore e contribuire, al tempo stesso, alla crescita del tessuto economico del territorio", dichiara Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora SpA SB.



