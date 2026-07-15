Crel Marche: Andrea Passacantando nuovo presidente

“E’ per noi motivo di grandissimo orgoglio poterci congratulare con Andrea Passacantando per il prestigioso incarico che si appresta a ricoprire in veste di presidente del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro-Crel delle Marche, il fondamentale organismo di concertazione che riunisce 35 rappresentanti delle categorie economiche, sociali e ordinistiche del territorio marchigiano”. Così il presidente della Copagri Tommaso Battista a seguito dell’elezione avvenuta nell’aula del Consiglio regionale nel corso della seduta di insediamento dell’organismo.

“La grande esperienza di Passacantando, che per molti anni è stato presidente regionale e provinciale della Copagri, sarà fondamentale per contribuire a fare sintesi tra le numerose istanze delle tante categorie rappresentate all’interno del Crel”, prosegue Battista, ricordando che “Passacatando è un imprenditore agricolo lungimirante e molto attivo e attento a tutto ciò che ruota intorno alla ricerca e all’innovazione”.

“Sono certo che non avrà alcun problema a far valere la sua grande sensibilità verso le Istituzioni, così come la sua forte attenzione nei confronti del sociale, anche grazie alla sua innata propensione a coinvolgere persone e categorie produttive anche molto diverse tra di loro”, aggiunge il vicepresidente della Copagri Giovanni Bernardini, che con lui ha condiviso un lungo percorso professionale.