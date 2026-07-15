Francia fuori dai Mondiali: curioso boicottaggio anti-spagnolo

Doveva essere un 14 luglio trionfale per la Francia, invece la festa nazionale transalpina è stata segnata ieri sera dalla secca sconfitta contro la Spagna ai Mondiali di Calcio negli Usa. L'indomani, alcuni supermercati francesi hanno deciso di "elaborare il lutto" a modo loro. Come? Ponendo una sorta di bando sui prodotti alimentari spagnoli.

A rilevarlo è stato il blog specializzato "Je bosse en grande distribution", riportando immagini di scritte come "Reparto paella chiuso. Ingresso vietato", con tanto di nastro bianco-rosso da divieto accesso stradale. Idem per altri tipici prodotti iberici, dalla tortilla al chorizo, fino al prosciutto Serrano, alle olive spagnole e alla sangria.

La stampa d'oltralpe definisce l'iniziativa uno "scherzo", tuttavia è ben noto lo sciovinismo francese anche in tema di cucina, pertanto non è assolutamente da escludere che qualche cliente possa aver preso sul serio l'iniziativa.

L'Intermarché di Creysse, in Dordogna, abbia affisso il nastro, vietando la vendita di prodotti di origine spagnola "fino a nuovo avviso". "Ai clienti che si presentano alla cassa con un prodotto spagnolo verrà offerto un cambio con una baguette tradizionale e un pezzo di formaggio Comté", viene aggiunto con un tocco di umorismo.

Lo humour nero emerge anche sul sito web di Intermarché dedicato a Veigné, nel dipartimento dell'Indre-et-Loire. Diversi punti vendita E. Leclerc, come quelli di Perpignan Polygone, Pau Tempo e Folelli (Alta Corsica), hanno seguito l'esempio con annunci simili:

"A seguito dei tragici eventi di ieri sera, abbiamo preso la difficile ma necessaria decisione di sospendere immediatamente, fino a nuovo avviso, la vendita di tutti i prodotti spagnoli. I prodotti spagnoli presenti nel catalogo sono stati rimossi e il catalogo stesso è stato annullato".

E ancora: "Qualora uno qualsiasi di questi prodotti dovesse comparire sul nastro trasportatore della cassa, il nostro personale lo sostituirà automaticamente con un autentico Camembert francese". Morale della favola: i clienti possono comunque acquistare prodotti spagnoli ma a loro rischio e pericolo…