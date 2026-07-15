Amorim Cork, l'arte del sughero tra tecnologia e tradizione

E’ la prima azienda al mondo nella produzione di tappi di sughero e nella lavorazione di questo materiale. E nel 2025 ha confermato la sua leadership globale, registrando vendite consolidate pari a 861 milioni di Euro.

La storica Amorim Cork, fondata nel 1870 in Portogallo, ha scelto da sempre di valorizzare il sughero in modo etico, competitivo, distintivo e in perfetta armonia con la natura. Ma soprattutto innovativo, sviluppando di continuo nuove tecnologie: non a caso l’investimento medio in ricerca e sviluppo è pari oggi a 8,3 milioni di euro.

In occasione di un recente viaggio in Portogallo, Carlos Veloso Dos Santos, ad e direttore generale di Amorim Cork Italia, ha accompagnato un gruppo di giornalisti alla scoperta delle fasi di lavorazione del sughero, dalla raccolta fino alla produzione delle varie tipologie di tappi. Il classico turacciolo, scelto da secoli per la sua capacità di accompagnare l’affinamento del vino, oggi vive una nuova giovinezza, grazie ad avveniristiche innovazioni che ne aumentano tenuta e performance. Si fa presto a dire tappo…

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Le immagini delle interviste sono di Renato Vettorato



