Quanta Stock and Go, al via ai lavori per il nuovo magazzino logistico

I lavori di realizzazione del grande magazzino logistico di Quanta Stock and Go sono ufficialmente iniziati: il nuovo magazzino sostituirà interamente la precedente sede di via Due Canali a Reggio Emilia andata distrutta nell’incendio nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2025 e permetterà alla società partecipata da Coopservice e Transcoop di ripartire con una struttura nuova all’interno del polo industriale di Corte Tegge (Cavriago).

L’incendio scatenatosi nell’area Inalca, adiacente alla sede di Quanta Stock and Go, ha distrutto completamente il magazzino e ha costretto l’azienda a traslocare in emergenza le operazioni di immagazzinamento e distribuzione dei prodotti alimentari, attualmente ospitate in diverse strutture sul territorio. Tali soluzioni emergenziali hanno consentito di garantire da un lato la continuità di un’attività essenziale per il funzionamento dei servizi di ristorazione garantiti dalle oltre 800 cucine Cirfood servite dalla piattaforma e dall’altro di mantenere l’occupazione di oltre 100 addetti.

“Questo progetto mette in luce la nostra capacità di fare sistema e di trasformare un evento critico e devastante in un nuovo inizio – ha dichiarato Carlo Bassanini, presidente di Quanta Stock and Go e direttore commerciale di Coopservice – Non una risposta emergenziale ma una soluzione in grado di dare ulteriore slancio alle attività di Cirfood, eccellenza imprenditoriale italiana, volte a garantire un servizio sempre più puntuale ed efficiente per tutte le persone che si affidano ai suoi servizi.”

Il magazzino si svilupperà su 10.200 metri quadrati di superficie utile, di cui 9.000 di magazzini con 3 diverse zone di temperatura, 800 di uffici e 400 di locali tecnici. Inoltre, si troverà in una posizione strategica adiacente al polo della logistica di Coopservice e vicina alla nuova tangenziale Nord-Ovest di Reggio Emilia, in fase di realizzazione e collegata al casello autostradale.

“Nell’immediatezza dei tragici eventi del febbraio scorso, una volta individuate le necessarie soluzioni emergenziali, insieme all’altro socio Coopservice ci siamo subito attivati per dotare Quanta di una nuova e funzionale sede – dichiara Luca Genitoni, direttore generale di Transcoop – in grado di supportare pienamente i rinnovati progetti di sviluppo della società.”

L’incendio ha causato disagi non soltanto a Quanta Stock and Go, che dopo soli 40 giorni dalla ripresa delle attività aveva già completato l’iter per il mantenimento di tutte le certificazioni possedute, ma anche a Inalca che è comunque stata efficiente nel ricollocare tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda.