Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Decò Italia: Giovanni Arena è il nuovo presidente
Lascia l'azienda consortile il Ceo Mario Gasbarrino
Decò Italia rinnova il Consiglio di Amministrazione ed elegge presidente Giovanni Arena. Amministratore delegato del Gruppo Arena e presidente di Gruppo VéGé, Arena prende il posto di Luigi Irollo di Multicedi, che termina il suo mandato triennale. Nuovo vicepresidente sarà Harald Antley, amministratore delegato di Multicedi. Come nuovo consigliere figura Gabriele Nicotra, direttore generale di Dec...
lml - 61775
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency