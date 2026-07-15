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CLARA MOSCHINI

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Decò Italia: Giovanni Arena è il nuovo presidente

Lascia l'azienda consortile il Ceo Mario Gasbarrino

Decò Italia rinnova il Consiglio di Amministrazione ed elegge presidente Giovanni Arena. Amministratore delegato del Gruppo Arena e presidente di Gruppo VéGé, Arena prende il posto di Luigi Irollo di Multicedi, che termina il suo mandato triennale. Nuovo vicepresidente sarà Harald Antley, amministratore delegato di Multicedi. Come nuovo consigliere figura Gabriele Nicotra, direttore generale di Dec...

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