Basko for Next Gen, donazione per i minori più vulnerabili

Il Gruppo Sogegross, nell’ambito di Basko for Next Gen, programma che promuove iniziative sociali, educative e culturali, si è impegnato concretamente ad aiutare i contesti di infanzia e di maggiore fragilità con una donazione di oltre 40.000 euro all’Istituto Giannina Gaslini, effettuata tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS.

L’iniziativa sostiene il progetto “Maternage – Blue Wave SOS Bambino”, dedicato all’umanizzazione delle cure per i bambini ricoverati che si trovano ad affrontare il percorso ospedaliero in assenza di un familiare o caregiver, con l’obiettivo di garantire loro un ambiente più accogliente e una maggiore attenzione alla dimensione emotiva e relazionale.

Il programma, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Il Porto dei Piccoli, si attiva attraverso un percorso strutturato che parte dalla segnalazione telefonica e prosegue con la valutazione dei bisogni specifici di ciascun bambino. A seguire, viene avviato il coordinamento con i servizi sociali e un monitoraggio settimanale costante di ogni situazione. Nel caso di neonati o bambini molto piccoli, il team provvede anche alla fornitura dei beni essenziali. Le situazioni più complesse, come quelle legate a episodi di maltrattamento o abbandono, vengono invece gestite in stretta collaborazione con i servizi territoriali competenti, garantendo un intervento integrato e continuativo.

La donazione effettuata dal Gruppo è stata raccolta attraverso una campagna di cause-related marketing dedicata alla linea Qualità Basko: nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 5 aprile 2026, per ogni prodotto acquistato l’insegna ha devoluto 0,12 euro a Gaslininsieme. Il meccanismo ha trasformato ogni singola spesa in un atto di solidarietà, coinvolgendo direttamente i clienti in un progetto di tutela dei minori più vulnerabili.

La somma raccolta permetterà di coprire interamente i costi del progetto Maternage per l’anno 2026 e una parte consistente delle attività del 2027.

Giovanni D’Alessandro, direttore Business Unit Retail del Gruppo Sogegross, afferma che “La salute e il benessere delle persone rappresentano da sempre uno degli ambiti di intervento di Basko for Next Gen e del Gruppo Sogegross. La nostra storia è profondamente legata al territorio genovese e, proprio per questo, sentiamo la responsabilità di contribuire concretamente al benessere della comunità e di sostenere chi vive situazioni di particolare fragilità. Il progetto Maternage interpreta pienamente questi valori, offrendo ai bambini ricoverati che affrontano il percorso ospedaliero un supporto fatto non solo di assistenza, ma anche di vicinanza, attenzione e cura. Grazie alla collaborazione con Gaslininsieme ETS e alla partecipazione dei nostri clienti, siamo riusciti a trasformare un gesto quotidiano come la spesa in un contributo concreto a favore di un’iniziativa che mette al centro il benessere e la dignità dei più piccoli. Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che conferma quanto sia importante fare rete per generare valore per il territorio e per le persone che ne fanno parte”.