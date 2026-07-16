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Msc World Asia, l'ammiraglia di... cioccolato
Sulla nave la più grande esperienza Venchi mai realizzata a bordo
MSC Crociere annuncia che MSC World Asia ospiterà la più grande esperienza Venchi mai realizzata a bordo di una nave, portando agli ospiti il celebre marchio italiano del cioccolato e una serie di nuove esperienze esclusive. La nuova ammiraglia, che inizierà a navigare nel Mediterraneo a partire da dicembre 2026, "saprà soddisfare ogni desiderio gastronomico", come sottolinea il comunicato ufficiale. Ques...
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EFA News - European Food Agency
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