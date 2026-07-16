Eurospar: rinnovato store da Padova

Despar Nord prosegue il percorso di ammodernamento della propria rete commerciale con la riapertura al pubblico dell’Eurospar di via Altichiero 40 a Padova, interessato da un intervento di adeguamento volto a rendere il punto vendita, che conta 14 dipendenti, ancora più moderno, efficiente e funzionale.

L'operazione ha riguardato in particolare gli impianti e gli spazi interni del supermercato, introducendo una nuova organizzazione del layout, pensata per rendere il percorso d'acquisto ancora più intuitivo e valorizzare i principali reparti.

Tra le novità del negozio, che si sviluppa su una superficie di vendita di 858 mq, figurano la completa sostituzione dei banchi frigoriferi con nuove attrezzature e il rinnovamento dell'area gastronomia e panetteria, arricchita dall'introduzione di un nuovo corner dedicato alla pizza che amplia l'offerta di prodotti freschi e pronti. L'area ortofrutta continua ad accogliere i clienti all'ingresso del supermercato, mentre la nuova disposizione dei banchi refrigerati lungo il perimetro rende gli spazi più ordinati e il percorso di spesa più fluido e immediato

.L'Eurospar di Altichiero continua così a rappresentare un punto di riferimento per la spesa quotidiana del quartiere e delle aree limitrofe, grazie a un'offerta completa che comprende ortofrutta, macelleria, gastronomia servita e panetteria. A completare l'assortimento, un'ampia selezione di prodotti contraddistinti dal marchio "Sapori del Territorio”, attraverso cui Despar Nord sostiene le filiere locali e valorizza le eccellenze agroalimentari del Veneto.

L'intervento conferma l'impegno del marchio dell’Abete nell'investire costantemente sull’efficienza dei propri punti vendita, con l'obiettivo di offrire ambienti sempre più moderni e funzionali, capaci di rispondere alle esigenze quotidiane dei clienti attraverso un servizio di prossimità attento, affidabile e orientato alla qualità.

“Da anni l’Eurospar di Altichiero accompagna la spesa di tante famiglie e, proprio per questo, abbiamo scelto di investire in un intervento volto a valorizzarne gli spazi e ad aggiornarne le attrezzature", ha dichiarato Alessandro Balestriero, capo Area Veneto. "Il nostro obiettivo è rendere la spesa ancora più semplice e in linea con le esigenze di una clientela in continua evoluzione. Questo intervento si inserisce in un percorso più ampio di sviluppo della nostra rete vendita, che portiamo avanti con iniziative mirate, rafforzando il legame con i territori in cui operiamo”.