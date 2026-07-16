Yoga vince ai Brand Awards

Yoga si conferma tra i marchi più apprezzati del largo consumo italiano conquistando tre importanti riconoscimenti ai Brands Award 2026, iniziativa promossa da Gdoweek che premia le marche più performanti sulla base delle valutazioni espresse da consumatori e professionisti della distribuzione.

Il marchio del Gruppo Conserve Italia ha ottenuto il primo posto nella categoria retailer: prodotto esistente, il primo posto nella categoria bevande analcoliche: prodotto di lancio con la nuova linea Yoga Zero e il terzo posto nella categoria bevande analcoliche: prodotto esistente, distinguendosi come uno dei protagonisti assoluti dell’edizione 2026 e risultando l’unico marchio del comparto beverage a conquistare tre riconoscimenti.

Un risultato che premia sia la forza e la continuità del marchio storico di interesse nazionale, leader dei succhi di frutta e presente da decenni nelle dispense delle case italiane, sia la capacità di innovare attraverso nuove proposte che interpretano l’evoluzione e le preferenze di consumo. Particolarmente significativo il successo di Yoga Zero, la nuova linea di succhi senza zuccheri aggiunti disponibile nei formati 500 ml e 1500 ml, che amplia l’offerta del brand con bevande pensate per rispondere alle richieste di un consumatore sempre più attento al benessere e all’equilibrio nutrizionale, senza rinunciare al gusto e alla qualità che da sempre contraddistinguono il marchio Yoga.

Giunti alla 27ª edizione, i Brands Award rappresentano uno dei più autorevoli riconoscimenti Fmcg in Italia. Prodotti e marche vengono scelti in base a criteri oggettivi di mercato e poi valutati da consumatori e professionisti del settore. Questa valutazione genera una classifica che premia le migliori performance dell’anno.

“Ricevere tre Brands Award nella stessa edizione è per noi motivo di grande orgoglio", commenta Federico Cappi, direttore marketing Retail di Conserve Italia, "perché rappresenta un riconoscimento che valorizza sia la solidità del marchio Yoga, sia la nostra capacità di innovare. Il successo di Yoga Zero dimostra che stiamo interpretando correttamente le esigenze dei nostri fruitori, mentre i risultati ottenuti nelle categorie dedicate ai brand confermano il forte legame costruito nel tempo con i consumatori e con il mondo della distribuzione. In quest’ottica il primo posto nella categoria retailer, un premio speciale assegnato da una giuria composta da buyer, category manager e direttori acquisti della Gdo che identifica i prodotti di largo consumo che hanno ottenuto le performance e i punteggi più alti in assoluto nella valutazione della distribuzione moderna, ha un valore particolare. Questi premi ci incoraggiano a proseguire nel percorso di sviluppo del marchio, investendo in qualità e innovazione”.