Partesa (Heineken): Alessandra Cicilloni tra le 100 donne di successo per Forbes

Investire sulle persone e promuovere una leadership capace di valorizzare competenze, diversità e innovazione è uno dei pilastri della cultura di Heineken Italia. Un impegno che oggi trova un'importante conferma con l'inserimento di Alessandra Cicilloni, Transformation Manager di Partesa, società del Gruppo Heineken Italia leader nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., tra le 100 donne di successo del 2026 selezionate da Forbes Italia. L’iniziativa celebra ogni anno le professioniste che, grazie a competenza, visione e capacità di innovare, contribuiscono allo sviluppo del Paese nei rispettivi settori.

L'inserimento nella prestigiosa selezione premia il percorso professionale di Alessandra Cicilloni e il contributo determinante che ha dato al percorso di trasformazione digitale e organizzativa di Partesa, con un impatto significativo sull'innovazione del settore beverage in Italia. Un riconoscimento che riflette la visione di Heineken Italia, da anni impegnata a costruire una cultura aziendale fondata sulla valorizzazione delle persone, sullo sviluppo delle competenze e su un modello di leadership inclusivo, nella convinzione che siano proprio il talento, la diversità di prospettive e la crescita delle persone a generare innovazione e creare valore.

“Essere inclusa tra le 100 donne di successo di Forbes Italia è un riconoscimento che accolgo con grande orgoglio e gratitudine. Lo considero il risultato di un percorso costruito insieme alle tante persone con cui ho avuto la fortuna di lavorare e crescere in questi anni", ha dichiarato Cicilloni. "In Heineken ho trovato un contesto che mi ha permesso di mettermi alla prova, assumere responsabilità e contribuire concretamente ai processi di trasformazione dell'azienda. Credo che la leadership femminile non riguardi solo una maggiore rappresentanza, ma anche la capacità di portare punti di vista differenti, generare innovazione e creare organizzazioni in cui ogni persona possa esprimere il proprio talento. È così che nasce un cambiamento capace di durare nel tempo”.

Entrata nel Gruppo Heineken nel 2011 come Senior Internal Auditor, dopo una significativa esperienza nella consulenza, Alessandra Cicilloni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Finance, M&A e Transformation, distinguendosi per la capacità di coniugare visione strategica, capacità di execution e attenzione alle persone. Nel corso della sua carriera ha guidato progetti chiave per l'evoluzione del business, dalla creazione della funzione di Commercial Controlling di Partesa all'implementazione di nuovi modelli di governance, fino al contributo determinante alla nascita di Partesa Prima.

Oggi è tra le protagoniste del percorso di trasformazione digitale e organizzativa dell'azienda, guidando iniziative ad alto impatto che stanno ridisegnando processi, organizzazione e modelli operativi. Un cambiamento complesso che va oltre la sola innovazione tecnologica e coinvolge il modo in cui le persone collaborano, prendono decisioni e contribuiscono alla crescita dell'organizzazione, confermando il loro ruolo centrale nel guidare la trasformazione.

Tra i progetti più strategici figura il go-live di Sap S/4Hana in Partesa, una delle più importanti tappe del percorso di digitalizzazione di Heineken Italia, che ha coinvolto oltre 40 professionisti cross-funzionali, introducendo processi più semplici, integrati e data-driven per migliorare l'esperienza di clienti e stakeholder.

Il riconoscimento assegnato ad Alessandra Cilicioni rappresenta "un traguardo che premia non solo i risultati raggiunti, ma anche la passione, la determinazione e la qualità della leadership che esprime ogni giorno", ha dichiarato Teresa Ferro, People Director di Heineken Italia. "È un riconoscimento autentico, che nasce dal valore del suo percorso professionale e dal contributo che continua a portare alla trasformazione della nostra azienda. Alessandra rappresenta un esempio di competenza, coraggio e visione e ha saputo distinguersi per la capacità di ispirare persone e organizzazioni, accompagnando il cambiamento con uno sguardo sempre orientato al futuro".