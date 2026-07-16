Coca Cola Hbc, via libera all'acquisto di Coca Cola beverages Africa

È arrivato il via libera dell'autorità garante della concorrenza sudafricana all'acquisizione di CCBA, Coca Cola Beverages Africa da parte di Coca-Cola HBC. CCBA opera nel mercato delle bevande gassate e non gassate in Sudafrica attraverso filiali di imbottigliamento autorizzate che producono e distribuiscono bevande a marchio Coca-Cola, nonché altri marchi in licenza, tra cui Monster Energy. La Com...