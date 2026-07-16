Agugiaro & Figna: nuovo brand per miscele e ingredienti

La struttura ha ricevuto un investimento di oltre 20 milioni di euro.

Agugiaro & Figna Molini ha presentato Faridea, nuovo brand dedicato a miscele e ingredienti tecnici per panifici, pasticcerie, laboratori strutturati e ristorazione di livello. A supportare il progetto, l'entrata a pieno regime del nuovo stabilimento di Collecchio, polo produttivo tra i più avanzati al mondo per la produzione di semilavorati premium: un investimento da oltre 20 milioni di euro per il solo impianto, parte di un piano industriale che negli ultimi 25 anni ha superato i 120 milioni di euro complessivi in automazione, tecnologia e ricerca applicata.

Il mercato dei semilavorati professionali registra una trasformazione strutturale. I mix di nuova generazione hanno superato il ruolo di strumento di semplificazione per diventare una leva strategica: consentono al professionista - dal panettiere artigianale al pastry chef di hotel, dalla pasticceria strutturata alla cucina di ristorazione - di garantire continuità di risultato, costruire un assortimento ampio e diversificato che risponde alle aspettative di un consumatore sempre più esigente e concentrare il proprio talento sulla personalizzazione e sull'identità del prodotto finito. Strumenti che permettono all'artigiano di competere sulla varietà senza rinunciare alla qualità che lo distingue.

"Faridea nasce da una certezza che abbiamo costruito lavorando ogni giorno con i migliori professionisti del mondo: quando la farina è quella giusta, il talento di chi lavora l'impasto può esprimersi senza compromessi”, commenta Riccardo Agugiaro, amministratore delegato di Agugiaro & Figna Molini. “Abbiamo deciso di entrare in questo mercato perché sappiamo di avere qualcosa di raro da offrire: la filiera completa, dalla selezione del grano alla miscela finita. Per i professionisti che lavorano con noi da anni, questo è il passo naturale di un percorso di fiducia. Per chi ancora non ci conosce su questo fronte, è un invito a scoprire cosa cambia quando si parte davvero da un’eccellente materia prima".

Faridea porta nel mercato dei semilavorati professionali un approccio fondato sulla padronanza diretta della materia prima: miscele costruite a partire dalle farine prodotte internamente, selezionate per varietà di grano, qualità proteica e profilo organolettico in funzione di ogni specifica applicazione. Una farina già tecnicamente eccellente e coerente con l'applicazione finale permette a ogni ingrediente della miscela di esprimere al meglio la propria funzione, in equilibrio naturale con gli altri.

Il packaging Faridea adotta carta certificata Fsc e coating Qwarzo plastic-free e Pfas-free. Il nuovo stabilimento di Collecchio consente di servire il mercato con la massima flessibilità di formato, dalla singola confezione fino a Big Bag e soluzioni Silos. Adiacente all'impianto, il Bosco del Molino - 13 ettari con 18.000 alberi piantati dall’azienda tra il 2019 e il 2020 - assorbe annualmente 220.000 kg di CO₂, compensando integralmente le emissioni industriali del sito.