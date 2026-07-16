Fao: sostegno finanziario condizionato agli agricoltori di Gaza

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha ampliato il suo programma di assistenza finanziaria condizionata per sostenere un totale di 1.500 piccoli agricoltori nella Striscia di Gaza, affinché coltivino almeno 1 dunum (0,1 ettari) di terreno ciascuno. Grazie a questo sostegno, la Fao prevede che gli agricoltori produrranno una quantità di ortaggi freschi sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuo raccomandato di circa 100.000 persone, sulla base delle raccomandazioni dietetiche della Fao e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

L'iniziativa è finanziata dal Belgio, dall'Unione Europea, dal ministero francese per gli Affari Esteri e per l'Europa e da altri partner della Fao. L'assistenza finanziaria è subordinata all'utilizzo da parte degli agricoltori dei fondi raccolti per la coltivazione dei loro terreni.

“Gli agricoltori della Striscia di Gaza sono determinati a riprendere la produzione alimentare locale su ogni appezzamento e ogni dunum disponibile per la coltivazione, anche se sono costretti a lavorare in spazi sempre più ristretti. I risultati del recente progetto pilota della Fao nella Striscia sono chiari: il sostegno finanziario condizionato della Fao consente agli agricoltori di acquistare input agricoli scarsi e costosi e di iniziare subito a seminare, in attesa del ripristino delle importazioni commerciali di input agricoli essenziali”, ha dichiarato Ciro Fiorillo, capo Ufficio della Fao in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

Il sostegno finanziario condizionato della Fao per la stagione di semina 2026 si basa sul successo di un'iniziativa pilota del 2025 che ha supportato 200 famiglie nella produzione di ortaggi freschi. Si stima che gli agricoltori supportati dalla Fao abbiano coltivato almeno 720 dunum e prodotto 1.094 tonnellate di ortaggi freschi, tra cui melanzane, peperoncini, pomodori, zucchine e molokhia. Questa produzione è stata sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuo raccomandato di ortaggi per oltre 13.000 persone. L'iniziativa pilota è stata finanziata dal Fondo umanitario palestinese per i territori occupati (oPt HF).

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dagli agricoltori che ricevono i finanziamenti condizionati della Fao, la ripresa del settore agroalimentare della Striscia di Gaza continua a essere ostacolata dalla limitata disponibilità di terreni coltivabili e dalla scarsa accessibilità economica e reperibilità locale dei fattori produttivi agricoli.

"Le autorizzazioni una tantum che consentono al settore privato e agli operatori umanitari di importare fattori produttivi a Gaza non sono sufficienti. Agricoltori, pastori e pescatori devono poter accedere a terra, mare e a una varietà di fattori produttivi, come sementi, fertilizzanti, attrezzature per l'irrigazione, mangimi, forniture veterinarie, uova fecondate per riavviare gli allevamenti avicoli commerciali, imbarcazioni e attrezzature da pesca", ha affermato Fiorillo.

"Il settore commerciale è nella posizione migliore per fornire agli agricoltori la giusta combinazione di fattori produttivi al momento giusto e deve essere autorizzato all'ingresso completo e senza restrizioni dei prodotti agricoli. Questo dovrebbe iniziare con la liberalizzazione almeno dei prodotti non a duplice uso da parte degli importatori locali specializzati nella produzione alimentare, che avevano rapporti commerciali attivi con i fornitori locali, erano registrati prima del conflitto e sono tuttora attivi", ha concluso Fiorillo.