La Settimana di EFA News

Uber si prende Delivery Hero. Uber Technologies, piattaforma nota soprattutto per i suoi taxi, ha stipulato un accordo di aggregazione con Delivery Hero, estendendo la più grande piattaforma al mondo di mobilità e delivery a 99 paesi. Il nuovo colosso viene valorizzato per 13 miliardi di euro.

Amorim Cork, l'arte del sughero. É la prima azienda al mondo nella produzione di tappi di sughero e, nel 2025, ha confermato la leadership globale con vendite consolidate peer 861 milioni di Euro. Parliamo della storica Amorim Cork, fondata nel 1870 in Portogallo, che ha scelto da sempre di valorizzare il sughero in modo etico e innovativo: l’investimento medio in ricerca e sviluppo è pari oggi a 8,3 milioni di euro.

Piano Mattei, mega-fattoria in Congo. Si è tenuto presso la sede di BF l'evento dedicato alla presentazione dei risultati della prima BFuture Farm, situata nella Repubblica del Congo, progetto che rientra nel Piano Mattei per l’Africa. Le terre identificate, pari a 10.000 ettari, sono offerte in concessione d’uso pluriennale da parte delle autorità competenti.

Intesa Sanpaolo lancia "Zes 2.0". Intesa Sanpaolo ha presentato a Bari il piano strategico “Zes 2.0”,per accelerare la crescita economica del Mezzogiorno: l’obiettivo di favorire nuovi investimenti e attrarre capitali dall’estero. L’iniziativa, realizzata con Confindustria, mette a disposizione nuove risorse per 60 miliardi di euro.

Fileni: cresce a doppia cifra nel 2025. Il Gruppo Fileni ha registrato nel 2025 un fatturato consolidato pari a 680 milioni di euro, l'l’11% in piú rispetto al 2024. L’ebitda è stato pari a 35 milioni di euro, in aumento rispetto a 30 milioni del 2024.

Olio: Masaf vieta miscelazione extravergine. "L’olio è alla base della nostra dieta, ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane: per questo, d'ora in poi, potrà essere etichettato come olio extra vergine di oliva solo olio di oliva di categoria superiore". Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando la pubblicazione della nuova circolare Masaf sulla miscelazione degli oli.

Cremonini a caccia di talenti in Bocconi. Gruppo Cremonini annuncia l’avvio del "Cremonini Next Generation Leadership Program", percorso formativo organizzato da Sda Bocconi School of Management e dedicato allo sviluppo della leadership all'interno del gruppo. L'iniziativa si rivolge a 31 talenti under 40 provenienti dalle società controllate come Inalca, Chef Express e Marr.

Sigep Asia chiude i battenti con successo. Si é chiusa con successo Sigep Asia, organizzata al Marina Bay Sands Expo di Singapore da Italian exhibition group. Evento clou della tre giorni è stata la Gelato World Cup-Asia Selection, la selezione asiatica del campionato mondiale di gelateria: 8 i team in gara per conquistare l'accesso alla finale mondiale, in programma a gennaio 2028 a Sigep World di Rimini.

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